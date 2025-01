Dopo i furti, nuove piante in scuola elementare a Quartu

Dopo il furto degli alberi da frutto durante le festività natalizie, il Comune di Quartu Sant'Elena ci riprova: nuove piante nella scuola di via Vico.

Stamattina l'iniziativa con la partecipazione dei bambini della scuola. "Gli alberi, messi a dimora lo scorso novembre durante la Festa degli Alberi - ha detto l'assessora comunale alla Pubblica istruzione, Cinzia Carta - rappresentavano un simbolo di fiducia e speranza per il futuro, costituivano le fondamenta di un progetto educativo condiviso con i bambini, che avevano partecipato con entusiasmo alla piantumazione, sposando i valori dell'educazione ambientale promossi dal Comune e dalla scuola stessa".

Gli alberi da frutto sono stati immediatamente riposizionati, ancora una volta con il contributo dei piccoli studenti, tra girotondi e canti sul tema dell'ambiente.

Il progetto di novembre aveva coinvolto 17 scuole, per un totale di 1.500 studenti partecipanti, con ben 51 alberi da frutto piantumati, con il massimo coinvolgimento della comunità scolastica quartese.



