Conclusi lavori su Sassari-Olbia, Salvini 'attenzione per Isola'

Dopo 13 anni dall'avvio dei lavori domani sarà aperto al traffico l'ultimo tratto all'altezza del ponte sul rio Mannu (4/o lotto SS729) della Statale 729 "Sassari-Olbia". L'intero tracciato di circa 80 chilometri collega la Statale 131 all'altezza di Codrongianos, in provincia di Sassari, a Olbia, in Gallura.

"La Sassari-Olbia che riapre domani è un risultato fortemente voluto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, che ha seguito con interesse il dossier fin dall'inizio dell'insediamento al Mit - si legge in una nota del Mit - Si tratta di un itinerario che nella totalità vale quasi un miliardo". Per Salvini "dopo troppi ritardi è un risultato che conferma la nostra attenzione per la Sardegna".

All'inaugurazione dell'infrastruttura interverranno, tra gli altri, il sottosegretario Alessandro Morelli, l'assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna, Antonio Piu e l'Ad e direttore generale di Anas, Aldo Isi.



