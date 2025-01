Base Volotea di Olbia sul podio per indici di gradimento clienti

La base di Olbia di Volotea è nella top 3 delle basi della compagnia europea in Italia con la più alta soddisfazione dei clienti. La compagnia ha chiuso il 2024 raggiungendo un traguardo storico per la sua base nel nord dell'isola con un Net Promoter Score, l'indicatore di riferimento usato dal settore per misurare la soddisfazione dei clienti, di 43.7, che sfiora i 58.1 tra i clienti Megavolotea.

Un risultato che va ad aggiungersi a quello positivo ottenuto a livello globale con Volotea che ha chiuso l'anno con un NPS di 39.2 a livello di network, migliorando di 7.4 punti rispetto all'anno precedente e posizionandosi al primo posto tra le principali compagnie aeree europee, mentre in Italia ha registrato un ottimo 42.1, di oltre 8 punti rispetto al 2023. Lo annuncia la stessa compagnia low cost.

Inaugurata nel 2021, la base di Olbia è diventata ormai un punto di riferimento per i passeggeri sardi e il suo risultato rappresenta un importante riconoscimento per l'impegno della compagnia nel migliorare l'esperienza di viaggio sia a bordo che a terra. "Volotea si è sempre distinta per il suo obiettivo chiaro: rivoluzionare il concetto di viaggio low-cost - ha detto Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea - Puntiamo a trovare il perfetto equilibrio tra un servizio di qualità, un'attenzione personalizzata e tariffe competitive.

Questo approccio ci permette di emergere in un mercato altamente competitivo e di conquistare, anno dopo anno, la fiducia dei nostri passeggeri".



