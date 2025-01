Agenti feriti dopo inseguimento di un'auto rubata a Cagliari

Due agenti feriti, una volante della polizia danneggiata e un'auto rubata recuperata. E' il bilancio del brevissimo inseguimento avvenuto intorno alle 4 a Cagliari. Un'auto della Questura, impegnata nel consueto controllo del territorio, ha incrociato una Fiat Panda che percorreva la corsia preferenziale lungo viale Marconi. Vista la situazione, i poliziotti hanno deciso di fermarla per un controllo.

Ma il conducente della Panda ha accelerato, allontanandosi a tutta velocità. La pattuglia si è lanciata all'inseguimento durato pochi minuti. All'altezza di via Mercalli, l'uomo alla guida dell'utilitaria ha effettuato un'inversione nel tentativo di fuggire e ha urtato l'auto della polizia, che ha poi sbattuto sul guardrail rimanendo bloccata.

L'automobilista, dopo aver percorso via Mercalli contromano, ha abbandonato la vettura e si è dileguato a piedi. Sul posto sono subito arrivate altre pattuglie della polizia, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. I due agenti sono stati trasportati al Policlinico in codice giallo: le loro condizioni non appaiono gravi. La Fiat Panda è stata recuperata ed è risultata rubata. Sono in corso le indagini per rintracciare il ladro.



