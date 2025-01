Accoltella una donna in strada, arrestato a Sassari

Una donna è stata accoltellata nella tarda mattinata di oggi a Sassari, nella zona del quartiere Monte Rosello alto. La polizia di Stato ha arrestato un uomo, il presunto aggressore.

La donna è stata colpita con una lama molto lunga e ha un rene perforato. È stata trasportata dal 118 al Santissima Annunziata di Sassari in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi. Ancora non si capisce se la donna sia stata colpita in strada o in casa e non si conoscono altri dettagli di quanto accaduto e se ci fosse un rapporto tra i due.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA