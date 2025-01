Todde, 'sulla crisi idrica la Sardegna cambia passo'

In Sardegna è cessata l'emergenza idrica, grazie alle abbondanti piogge dei giorni scorsi, e la presidente della Regione Alessandra Todde, in un post sui social, ricorda le iniziative intraprese dalla sua giunta in questi mesi per affrontare le criticità, ma sottolinea anche che il risultato ottenuto oggi non significa un "liberi tutti".

"La crisi idrica smette di essere emergenza quando viene gestita con pianificazione e interventi mirati - commenta la governatrice sarda -. Questo è l'approccio che abbiamo adottato sin dall'inizio del nostro mandato, trovandoci davanti a una situazione complessa: invasi non adeguati, interconnessioni mai realizzate e una gestione passata che non aveva previsto soluzioni strutturali per un problema così cruciale".

"La scorsa estate - ricorda Todde - l'emergenza idrica ha colpito duramente alcune aree come la Baronia, con il Maccheronis a secco, ma siamo intervenuti tempestivamente. Abbiamo pianificato e stanziato risorse per le opere necessarie, dando priorità alla gestione ordinaria per non dover più rincorrere emergenze straordinarie. Un altro esempio concreto è la gestione della crisi nel Nuorese.

Una settimana fa, prima della pioggia di questi giorni, i bacini erano quasi vuoti al punto che abbiamo ritenuto opportuno chiedere lo stato di emergenza nazionale. Grazie alle azioni intraprese siamo riusciti a gestire al meglio la poca acqua disponibile, mentre le piogge recenti ci hanno consentito di revocare le restrizioni. Tuttavia, questo non significa 'liberi tutti'". "Stiamo lavorando per garantire riserve idriche adeguate, anche nelle scuole, e per far fronte a eventuali future emergenze con una gestione preventiva - prosegue Todde -. La strada è lunga, ma è tracciata. Il nostro impegno è chiaro, vogliamo trasformare la gestione dell'acqua da emergenziale a pianificata e strutturale".

"Va chiarito anche un punto oggetto di critiche - sottolinea la presidente della Regione - l'acqua del Govossai non è stata sprecata, ma è stata utilizzata per alimentare il potabilizzatore di Janna 'e Ferru e l'eccesso è confluito nel lago di Gusana. Inoltre, il bacino della diga di Olai è attualmente a una capienza di 7 milioni di metri cubi su 12 disponibili. Questo sottolinea l'importanza di affrontare il problema in modo sistematico. La svolta nella gestione idrica è iniziata il 27 marzo scorso, uno dei miei primi atti da presidente.+

Lo voglio ricordare. Abbiamo autorizzato l'Enas a fermare il rilascio in mare delle risorse idriche in eccesso, reintroducendo la prassi del trasferimento tra bacini per un utilizzo ottimale dell'acqua. L'Enas non trasferiva le risorse idriche dal Tirso al Flumendosa e l'acqua in eccesso veniva rilasciata in mare. Da allora, la gestione è profondamente cambiata. C'è ancora molto da fare, in particolare sul fronte delle infrastrutture, come il collegamento tra Govossai e Olai nel Nuorese, le opere principali a riguardo sono già state finanziate e sono in fase di monitoraggio. Anche la gestione di Abbanoa sta cambiando passo, il presidente Sardu si è posto l'obiettivo ambizioso di ridurre del 20% le perdite idriche entro l'anno", conclude la governatrice Todde.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA