Tiscali Italia, nuova certificazione per la parità di genere

Tiscali Italia Spa, società del gruppo Tessellis attiva nelle telecomunicazioni e nel settore Media & Tech, annuncia che nel dicembre 2024 ha conseguito la certificazione PDR 125 per la promozione della parità di genere.

Questo riconoscimento si aggiunge alle diverse attestazioni relative alle norme ISO di cui Tiscali è già in possesso: ISO 27001, 27017, 27018, 20000-1, 22301, 9001, 14001, 45001 (rispettivamente Solide pratiche di gestione della sicurezza delle informazioni con estensione ai sistemi cloud e alla salvaguardia della privacy dei dati dei clienti; Implementazione di processi e procedure per la gestione della qualità; Affermazione dell'eccellenza nella gestione dei servizi IT; Adozione di strategie efficaci a garanzia della continuità del servizio alla clientela; Politiche aziendali per la sostenibilità e la tutela dell'ambiente; Riduzione dei rischi e promozione della sicurezza sul lavoro.

"I riconoscimenti ottenuti riflettono la nostra dedizione all'eccellenza e i nostri valori fondamentali di integrità e inclusione - dice Davide Rota, amministratore delegato di Tiscali - Queste certificazioni rafforzano, inoltre, la nostra promessa ai clienti e ai dipendenti di garantire servizi di alta qualità, sostenendo al contempo un ambiente di lavoro attento alle pari opportunità.".



