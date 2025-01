Mimit, per Eurallumina passi avanti sulla fornitura di energia

Passi avanti nel confronto sull'approvvigionamento energetico tra governo e Regione Sardegna nella vertenza Eurallumina durante l'incontro che si è svolto a Palazzo Piacentini per un aggiornamento sulla situazione della raffineria di allumina di Portovesme, nel sud dell'Isola. Si tratta del primo dei tre tavoli tematici convocati dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per fornire soluzioni industriali e occupazionali adeguate alle potenzialità dell'area del Sulcis. Il 30 gennaio è, infatti, in programma anche la riunione per Sider Alloys e il 5 febbraio per la Portovesme srl.

Su Eurallumina le parti hanno condiviso gli aggiornamenti sulla stato di avanzamento delle interlocuzioni tra la Regione e il ministero dell'Ambiente relativi al piano energetico della Sardegna, che è di stretto interesse per lo sviluppo industriale dell'azienda.

Seguiranno nelle prossime quattro settimane i necessari approfondimenti tecnici rispetto alle ipotesi di approvvigionamento attualmente in campo. Il tavolo è stato quindi aggiornato al 24 febbraio con l'impegno da parte del ministero Urso a riconvocare le parti anticipatamente qualora emergessero elementi significativi utili per il rilancio dell'azienda. Hanno preso parte alla riunione, in videocollegamento, i rappresentanti di Mase, Regione Sardegna, Confindustria Sardegna Meridionale, Agenzia del Demanio, azienda e organizzazioni sindacali.



Lo stabilimento chiuso dal 2009

L'Eurallumina di Portovesme, nel polo industriale del Sulcis, è chiusa dal marzo 2009. La produzione di allumina, la materia prima necessaria per produrre l'alluminio primario, si è fermata e la raffineria attende da allora un rilancio per il quale la proprietà Rusal ha già messo sul piatto 300 milioni di euro di investimento che però, visti i maggiori oneri a causa dell'inflazione, dovrà essere visto al rialzo. Tuttavia, per far ripartire lo stabilimento non bastano i soldi, serve anche agire sul versante dei costi dell'energia, anche in vista del phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola: alla fabbrica è necessario il metano per il nuovo impianto termico e il nuovo Dpcm per la Sardegna dovrà tenere conto anche di questo contesto industriale.

Nel frattempo per il 2025 si è in attesa della sottoscrizione di un nuovo accordo di cigs per le aree industriali in crisi complessa che, nel caso di Eurallumina, riguardano la totalità delle maestranze dirette in forza ad oggi: circa 190 tute verdi, erano 403 nel 2009. Domani, martedì 21 gennaio, è previsto l'esame preliminare per la stipula del pre-accordo all'assessorato regionale del Lavoro, mentre il giorno dopo è attesa nella sede del ministero del Lavoro, la ratifica definitiva per il rinnovo della cassa integrazione alla presenza dell'azienda, sindacati, Confindustria Sardegna meridionale e assessorato.

