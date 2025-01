Il sindaco di Quartu incontra gli alunni delle elementari

Mattinata istituzionale per tanti bambini delle scuole elementari di Quartu, che per un giorno hanno lasciato la propria classe per dedicarsi all'educazione civica.

Prima l'incontro con il sindaco Graziano Milia all'Ex Convento dei Cappuccini, dove hanno potuto anche ammirare la mostra di pittura; poi lo spostamento al Palazzo comunale.

Prima tappa la Sala dell'Affresco del centro culturale, oltre che istituzionale, di via Brigata Sassari. Tre classi frequentanti il quinto anno della Primaria di Primo grado, due del plesso di via Fieramosca e una di via San Benedetto, in ordine sparso nelle poltroncine, tra silenzio e attenzione, con atteggiamento curioso. Tante le domande rivolte al sindaco, alla presenza delle assessore alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta e ai Territori Extraurbani Tiziana Cogoni, con qualche studente talmente attivo da bissare o triplicare il proprio intervento.

Un piccolo 'question time' da parte dei bambini, che al cospetto del primo cittadino si sono mostrati interessati sia a capire quale fosse stato il percorso per arrivare a ricoprire quella carica sia all'impegno necessario nella quotidianità. E non è mancato neanche chi ha provato a pungolare Milia riguardo le urgenze della città.

A Palazzo municipale poi, gli studenti sono stati accolti dalla presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni, hanno preso posto nei banchi, inscenando un mini Consiglio comunale e continuando ad approfondire il funzionamento della macchina amministrativa e il ruolo dei vari organi istituzionali.



