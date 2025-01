Vangeli e rosari rubati in chiese sud Sardegna,59enne denunciato

Un messale e alcuni libretti di canti liturgici spariti dalla chiesa "Nostra Signora di Bonaria" di Sant'Antioco. Da lì sono partite le indagini dei carabinieri dell'isola, supportati dai colleghi della stazione di Santadi, dall'Aliquota operativa del NOR e dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari: denunciato un uomo di 59 anni, originario di Cagliari e attualmente senza fissa dimora, indiziato del reato di furto aggravato ai danni di luoghi di culto.

Dalla perquisizione personale e dell'auto sono stati rinvenuti diversi oggetti sacri, tra cui messali, vangeli, libri di preghiera, volumi per canti corali, rosari, un crocifisso in legno e una statuetta angelica in gesso dorato.

Gli oggetti sono stati repertati, sequestrati e custoditi: sono ritenuti in parte provento di furti commessi in altri luoghi di culto. Le indagini proseguono per individuare i legittimi proprietari dei beni e restituirli agli aventi diritto.



