Tetto allevamento crolla per il vento, alcuni animali morti

Dalle 8:30 di questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei sta intervenendo in località "Usulada", nelle campagne di Lanusei, per i danni causati dal forte vento che ha visto coinvolti due capannoni e le coperture in lamiera. Le strutture sono adibite a ricovero animali e locali mungitura.

Alcuni capi di bestiame sono morti nel crollo mentre sono ancora in fase di messa in sicurezza le restanti strutture che rischiano di staccarsi e crollare.



