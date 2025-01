Maltempo concede tregua in Sardegna ma dighe sotto osservazione

Il maltempo concede una tregua in Sardegna, Le precipitazioni registrate nelle ultime tre ore sono, infatti, state deboli nel settore orientale, dove resta sino alle 18 l'allerta moderata (di colore arancione) per rischio idrogeologico.

I corsi d'acqua e le dighe restano però osservati speciali per la Protezione civile regionale che sta continuando a monitorare la situazione. In particolare il Flumendosa a Ponte Brecca è sopra la soglia S2 a 3.36 metri, in diminuzione, il Cedrino a Bartara è sopra la S2, a quota di 0,91 mt, stabile; il Cedrino a Onifai è sopra la S2 a quota 2.48 m, stabile. "Si segnala inoltre un aumento della soglia idrometrica di Tirso a rifornitore Tirso (circa 1.30 m)", fa sapere l'ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della Pc regionale.

In pre-allerta per potenziali rischi le dighe del Nuorese come quelle di Maccheronis che sta scaricando con una portata di 130 metri cubi al secondo, di Nuraghe Arrubiu, Monti di Deu e Govossai che continua a scaricare l'acqua in eccesso sul bacino di Gusana a 6.5 m3/s. Nell'invaso di Flumineddu la portata scaricata è nell'ordine di 68 m3/s mentre in quella Diga di Pedra 'e Othoni è di 170 m3/s.



