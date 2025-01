Maltempo, albero pericolante a Sinnai rimosso dai vigili fuoco

Ancora vigili del fuoco in azione contro i danni causati dal maltempo. Le squadre sono intervenute ieri sera a Sinnai, sulla ex 125, per la rimozione di un albero che si era inclinato pericolosamente sulla sede stradale all'altezza del chilometro 26+900.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto, con l'ausilio dell'autoscala, al taglio del un cipresso di circa 12 metri di altezza e al ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità lungo l'arteria stradale che collega Burcei al capoluogo. La strada, chiusa al traffico nel corso delle operazioni, è stata riaperta alla regolare viabilità all'1.30 Oltre al personale dei Vigili del fuoco, sul posto ha operato anche personale dell'Anas a supporto della viabilità.



