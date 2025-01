Basket: disastro Dinamo, sassaresi travolti a Napoli 70-87

La scossa per l'esonero del coach Nenad Markovic non c'è stata. La Dinamo perde in malo modo a Napoli (70-87) nel lunch match del campionato, giocando anche peggio di quanto dica il punteggio finale.

I biancoblu, guidati in panchina da Massimo Bulleri, non entrano mai in partita, dimostrando tutti i limiti di una squadra precipitata in una crisi profonda.

Contro l'ultima in classifica Sassari recupera gli infortunati Bibbins e Gazi ma non Renfro, e già dalle prime battute di gioco dimostra tutti i suoi limiti. Napoli è in palla, approfitta dei vuoti dei biancoblu e scava dal primo quarto un vantaggio decisivo di 16 punti (11-27).

La Dinamo continua a non vedere il canestro, Green imperversa e segna da tutte le posizioni per Napoli. I padroni di casa respingono un timido tentativo di Sassari di rientrare in partita dopo essersi riavvicinata a -11, e il primo tempo si chiude sul punteggio 51-32 Al rientro in campo gli uomini di Bulleri segnano con più continuità ma le percentuali nel tiro da 3 (7/36 al finale) affondano la Dinamo che scivola anche a -24.

Nell'ultimo quarto i padroni di casa controllano con facilità e solo un impeto di orgoglio finale, con qualche tripla di Tambone e Bibbins, permetta a Sassari di limitare i danni salvando, per un solo punto, almeno la differenza canestri nel doppio confronto fra andata e ritorno con Napoli.



