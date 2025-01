Sono proseguiti tutta la notte gli interventi di soccorso da parte delle squadre dei Vigili del fuoco causati dal maltempo.

Un centinaio le operazioni di messa in sicurezza di abitazioni o strade in tutta l'isola, soprattutto nelle zone di Cagliari e Nùoro. Non si segnalano persone coinvolte in incidenti causati dalla pioggia o dal vento.



