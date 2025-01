Aerei, Manca 'risolte alcune criticità della continuità'

I passeggeri che volano con le tariffe agevolate - residenti, lavoratori, giovani fino al 21esimo anno di età, studenti fino ai 27 anni, over 70, disabili e loro accompagnatori - potranno farlo grazie a una autocertificazione che semplifica la procedura di viaggio. E' solo una delle criticità affrontate dall'assessora ai Trasporti della Regione Sardegna, Barbara Manca, nel corso degli ultimi incontri del Comitato di monitoraggio sulla Continuità territoriale, ai quali hanno partecipato le tre compagnie impegnate nel servizio di continuità territoriale Aeroitalia, Ita Airways e Volotea e i vertici territoriali dell'Enac. Tra i problemi superati - certificati da Enac - anche il superamento delle limitazioni all'acquisto dei biglietti da parte delle agenzie ( da ora in poi potranno acquistare 20 biglietti) e il rimborso totale dei servizi aggiuntivi se gli stessi non venissero erogati.

L'assessora ai trasporti Barbara Manca ha anche chiesto ai vertici di Aeroitalia la riduzione del tempo a disposizione dei passeggeri per effettuare cambi di prenotazione prima del volo dagli attuali 180 minuti prima dell'orario di partenza fino a 90 minuti: la compagnia si è impegnata ad adeguarsi mentre le altre due compagnie garantivano già tempistiche simili.

Sempre Aeroitalia non era ancora pronta al trasporto di questo tipo di medicinali, ma ha presentato tutta la documentazione al ministero dei Trasporti ed è in attesa di risposte.

"Gli incontri del Comitato di monitoraggio sulla continuità territoriale aerea hanno confermato quanto sia fondamentale il lavoro costante di verifica e dialogo tra l'assessorato, le compagnie aeree e gli altri attori coinvolti - ha detto l'assessora -. Garantire il rispetto delle prescrizioni del decreto ministeriale non è solo un obbligo normativo, ma un impegno che ci assumiamo verso i cittadini sardi, per assicurare loro un servizio sempre più adeguato ed efficiente. Apprezzo gli sforzi compiuti dai vettori per rispondere alle richieste di allineamento avanzate dall'assessorato e confido che le ulteriori migliorie tecniche e operative vengano implementate nel più breve tempo possibile. Proseguiremo con determinazione su questa strada, vigilando affinché ogni aspetto del servizio con l'obiettivo di rafforzare la continuità territoriale come strumento essenziale per il diritto alla mobilità dei sardi".





