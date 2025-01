Polizia stradale, nell'Isola rilevate oltre 34mila infrazioni

Quasi 14mila pattuglie in strada, oltre 85mila persone identificate e 34.319 infrazioni contestate. Sono solo alcuni dei numeri di un anno di attività svolta dalla Polizia stradale del Compartimento della Sardegna che come di consueto traccia un bilancio dell'anno appena trascorso.

Tra i dati spiccano le violazioni per eccesso di velocità che sono state complessivamente 4.220, mentre 824 sono stati gli automobilisti trovati alla guida ubriachi e 54 quelli invece che avevano fatto uso di stupefacenti. Sono state ritirate 2.772 patenti di guida e 1.991 carte di circolazione.

Sul fronte del trasporto professionale sono stati controllati 5.001 veicoli pesanti: 3.045 le infrazioni accertate, 243 le patenti ritirate. Sei le persone arrestate, 652 i denunciati, 215 le attività tra autofficine, autorivendite, autoscuole, carrozzerie, agenzie di pratiche automobilistiche, autodemolizioni ispezionate e 47 le infrazioni rilevate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA