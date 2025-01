Pesca 700 ricci senza autorizzazione, multa da mille euro

Aveva pescato 700 ricci di mare senza avere alcuna autorizzazione. Prime sanzioni e sequestri dopo l'apertura della stagione di pesca al riccio di mare. Un pescatore abusivo è stato bloccato dalla Guardia costiera nell'area di Portoscuso. Sequestrati e rigettati in mare 700 ricci di mare ancora vivi. Per il pescatore è scattata una multa di mille euro.

La Capitaneria di porto ricorda che la pesca "è consentita ai soli pescatori marittimi professionali iscritti nell'apposito registro ed ai pescatori professionali subacquei in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea, quindi vietata a pescatori sportivi e ricreativi".

L'attività di controllo da parte della Guardia costiera di Portoscuso, ma anche delle altre Capitanerie di porto proseguirà nei prossimi giorni.



