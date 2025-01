Maltempo: in Sardegna innalzata l'allerta a rossa

La Protezione civile della Regione Sardegna ha innalzato da arancione a rossa (criticità elevata) l'allerta meteo nella parte orientale dell'Isola, dal Sarrabus sino alla Bassa Gallura.

L'avviso è valido dalle 14 di venerdì 17 gennaio alla mezzanotte di sabato 18.

Resta l'allerta arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico sull'Iglesiente e Tirso (Sardegna centrale); codice arancione per rischio idrogeologico e giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico su Campidano e Gallura; codice giallo per rischio idrogeologico sul sud ovest e Logudoro.

Dalla mattina di venerdì 17 e almeno per tutto sabato 18 gennaio - si legge nel bollettino - "si prevedono piogge, prevalentemente stratiformi, diffuse sul settore orientale, e sparse altrove. Sia venerdì che sabato sul settore orientale i cumulati saranno moderati, puntualmente fino a molto elevati, mentre sul settore occidentale saranno deboli, puntualmente fino a elevati".

In presenza di fenomeni temporaleschi - ricorda la Protezione civile regionale - "è consigliabile restare nelle proprie abitazioni; se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra è consigliabile salire ai piani superiori; limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza; mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire. E' fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi".



