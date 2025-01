Impianto riscaldamento riparato, riapre scuola media a Oristano

I tecnici del Comune di Oristano hanno riparato il guasto all'impianto di riscaldamento della scuola media "Grazia Deledda" e gli studenti già da sabato 18 gennaio potranno tornare a lezione.

La chiusura della scuola era stata disposta dal sindaco Massimiliano Sanna con un'ordinanza che teneva conto del guasto all'impianto di riscaldamento, del forte abbassamento delle temperature di questi giorni e della comunicazione della dirigente scolastica che segnalava la difficoltà a svolgere regolarmente le lezioni. "Siamo felici che il problema sia stato risolto in pochi giorni e che i ragazzi possano rientrare da subito in aula - afferma il sindaco -. Ci dispiace che per qualche giorno le lezioni siano saltate, ma posso garantire che Comune e direzione scolastica hanno operato da subito in piena sinergia per risolvere velocemente il problema. Purtroppo, alla ripresa delle lezioni, dopo la chiusura di fine anno, si è verificato il nuovo guasto all'impianto. È stato un problema del tutto inaspettato, considerando che gli apparati erano di nuova installazione, avviati tre anni fa in concomitanza con il trasferimento delle classi della Grazia Deledda nei locali dell'ex Istituto Frassinetti".



