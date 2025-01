Bufera di vento nel Cagliaritano, decine interventi vigili fuoco

Sono già oltre cinquanta gli interventi effettuati dei vigili del fuoco a causa dell'ondata di maltempo - con raffiche di grecale e pioggia - che si è abbattuta sul Cagliaritano già dalle prime ore di questa mattina. E per stasera la Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta arancione.

I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate per alberi e rami pericolanti, cornicioni, insegne e pali a rischio o caduti.

L'episodio più grave vicino alla strada statale 554, tra Quartu Sant'Elena e Quartucciu, dove il forte vento ha divelto una struttura in metallo che ha rischiato di finire sulla strada.

Interventi della polizia locale anche lungo le strade di Cagliari per pali e rami caduti sulle auto. Almeno cinque le macchine già danneggiate.

Sorvegliata speciale per le prossime ore la zona di Pirri, nel capoluogo, per la pioggia. La Municipale ha già predisposto le pattuglie in un'area ritenuta a rischio e già colpita in passato dalle abbondanti precipitazioni.



