Via libera Regione a impianto idroelettrico su area idonea

La giunta regionale ha dato il via libera alla realizzazione di un impianto idroelettrico che sorgerà nel comune di Uri.

Si tratta del primo impianto di energia rinnovabile che nascerà dopo l'approvazione della legge regionale 20/2024 sulle aree idonee.

Il via libera è arrivato con una delibera approvata dalla giunta Todde, su proposta dell'assessora della difesa dell'Ambiente, Rosanna Laconi.

Non sarà necessario sottoporre a ulteriore procedura di Valutazione d'impatto ambientale - spiega la Regione - l'impianto idroelettrico sulla diga del Cuga a Uri. L'opera, stimata in 1,275 milioni di euro, avrà una potenza installata di soli 156 kW e prevede una produzione annua di circa 550 MWh e sarà realizzata nella vasca di calma della diga.

Il progetto, proposto dalla società Opere e infrastrutture della Sardegna srl, include specifiche misure per la tutela delle risorse idriche, la gestione delle attività di cantiere e la salvaguardia ambientale.

Inoltre, dopo l'istruttoria, il Servizio Via ha ritenuto non necessario sottoporre a ulteriore procedura di valutazione il progetto di sistemazione idraulica del Rio Mannu, proposto dal commissario di Governo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione.

L'intervento, che si realizzerà a nord-est della periferia di Bari Sardo, ha un valore complessivo di 2,33 milioni di euro, interamente finanziato dalla Regione Sardegna attraverso i fondi della Legge n. 221/2015. Il progetto prevede la costruzione di un argine lungo 874 metri e una strada interpoderale di 355 metri per migliorare il deflusso delle acque e mitigare il rischio idrogeologico.

Sono state definite precise prescrizioni per garantire il rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e archeologiche.



