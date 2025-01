Nadia Battocletti e Aregawi star del cross di Alà dei Sardi

Prosegue la marcia di avvicinamento alla nona edizione del Cross internazionale di Alà Dei Sardi-Memorial Elisa Migliore in programma domenica 26 gennaio.

Nel percorso di Sas Seddas sono attesi i migliori fondisti sardi e italiani ma anche internazionali del cross. Tra gli uomini che si affronteranno sulla distanza dei 10 km riflettori puntati su Berihu Aregawi. L'etiope, dopo essersi imposto in patria ed essere diventato il quinto uomo più veloce di sempre sui 5 km, è reduce da un 2024 che ha certificato il suo spessore mondiale grazie alla medaglia d'argento conquistata sui 10.000 piani alle Olimpiadi di Parigi.

Tra le donne, invece, che si affronteranno sui 6 km, la candidata numero uno alla vittoria è la pluricampionessa Nadia Battocletti. Nativa di Cles, la figlia d'arte ha riscritto la storia italiana sui 3000 e 5000 metri con record nazionali e ori europei: l'anno scorso ha conquistato la medaglia d'argento nei 10mila piani a Parigi e il titolo europeo dei 5000 e dei 10000 piani a Roma 2024.

C'è grande attesa anche per i concorrenti sardi, pronti a misurarsi e ben figurare contro alcuni dei mostri sacri della disciplina. In attesa dell'ufficializzazione di tutti i nomi, è certa la presenza dei fratelli Salvatore e Francesco Mei, con quest'ultimo che ha iniziato il nuovo anno laureandosi campione regionale del cross corto a Villacidro, in occasione della Prima Giornata del Festival del Cross. Ci sarà anche la loro sorella Ginevra, giovane speranza della corsa campestre sarda fresca di titolo di campionessa regionale Under 23, conquistato il 12 gennaio.

La kermesse, organizzata dalla locale Asd Alasport in collaborazione con la Fidal nazionale e regionale, con il patrocinio della Regione Sardegna, del Comune di Alà dei Sardi e dell'Unione dei Comuni Monte Acuto, sarà proposta in differita su Teleregione Live (canale 88 del digitale terrestre).



