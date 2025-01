Bomba sotto l'auto di un pensionato a San Teodoro, nessun ferito

Una carica esplosiva ha fatto saltare in aria un'auto di un pensionato a San Teodoro.

L'attentato è stato messo a segno attraverso un ordigno rudimentale che è stato piazzato sotto il vano motore della Fiat Punto e che è esploso poco dopo le 23 di ieri notte. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

L'esplosione, oltre a distruggere la parte anteriore dell'auto, ha mandato in frantumi il vetro della finestra della sua abitazione e danneggiato anche un'altra vettura vicina.

Sul posto, per domare le fiamme, sono interventi u Vigili del Fuoco di Siniscola, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Siniscola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA