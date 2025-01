Basket: Dinamo sconfitta a Bilbao dice addio all'Europe cup

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha rimediato a Bilbao la quarta sconfitta in altrettante gare nel girone L di Europe cup, tagliandosi automaticamente fuori dalla possibilità di qualificarsi per i quarti di finale della competizione europea.

I sassaresi in totale emergenza per l'assenza di Bibbins, Gazi e Renfro, più i due infortunati di lungo corso Udom e Sokolowsky, sono rimasti in partita per 30 minuti per poi cedere agli spagnoli con il risultato finale di 77-60.

La catena di infortuni ha concesso una chance ai giovani della Dinamo, con Markovic costretto a lasciare in campo per molti minuti Trucchetti e Vincini per far tirare il fiato ai titolari. Nel finale, a partita già decisa, il coach dei biancoblu ha concesso anche l'esordio assoluto al giovane giocatore sassarese Marco Vasselli.

Nonostante la sconfitta pesante la Dinamo è uscita dal campo del Bilbao a testa alta: hanno lottato fino a quando le energie lo hanno permesso, sono riusciti a rientrare dal -11 al +1, ma alla fine si sono dovuti arrendere, con onore.

Leggendo il tabellino, Fobbs è stato il miglior marcatore per Sassari, con 17 punti a referto, seguito da Cappelletti con 13.

Domenica la Dinamo tornerà in campo per la prima partita del girone di ritorno di campionato contro Napoli, alle 12.



