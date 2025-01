Allerta arancione per piogge torrenziali sulla Sardegna

La Protezione civile regionale ha emanato l'allerta arancione per rischio idrogeologico, e gialla per rischio idraulico su tutta la Sardegna orientale e in particolare sulle aree Flumendosa Flumineddu e Gallura.

L'avviso, che riguarda anche l'altra parte restante dell'Isola, ma con codice giallo, è valido dalla mattina di venerdì 17 gennaio e per tutto sabato 18.

Nei prossimi due giorni, infatti, sull'Isola si prevedono piogge diffuse sul settore orientale - attesi tra i 30 e i 40 mm di precipitazione - e sparse altrove. "Sia venerdì sia sabato sul settore orientale i cumulati saranno moderati, puntualmente fino a molto elevati, mentre sul settore occidentale saranno deboli, puntualmente fino a elevati", spiega l'avviso della protezione civile.

Meteo Aeronautica, sino a sabato nubifragi e tempesta di vento

Dopo il gelo le piogge tornano sulla Sardegna accompagnate da una tempesta di vento: per i prossimi quattro giorni sono, infatti, previste abbondanti precipitazioni anche a carattere di temporale, con un'intensità crescente sino a lunedì 20 quando la nuova area ciclonica inizierà a lasciare l'isola per dirigersi verso la terraferma.

"Sono previsti tra i 30 e i 40 millimetri di pioggia tra Nuorese, Ogliastra, Supramonte e parte della Baronia tra il pomeriggio di venerdì sino a buona parte di metà giornata di sabato quando gli acquazzoni interesseranno anche il Sarrabus", spiegano i meteorologi dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu (Cagliari).

Sul Nuorese, tra gli 800 e i 1000 metri, si rivedranno anche i fiocchi bianchi con abbondanti nevicate già questa notte e domani mattina sui rilievi. Possibilità di precipitazioni nevose anche domenica ma stavolta solo nelle cime più alte.

La vasta area ciclonica porterà con sé anche venti forti dai quadranti orientali con rinforzi sino a 80-100 chilometri orari.

"Sono possibili anche mareggiate lungo le coste esposte a est - osservano gli esperti Am - mentre nel corso di venerdì e sabato le raffiche andranno pian piano a indebolirsi. L'area ciclonica, infatti, abbandonerà la Sardegna tra lunedì e martedì per spostarsi verso al Penisola e il tempo andrà a migliorare".

