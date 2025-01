Un orsetto per ogni nato, festa al Policlinico di Monserrato

Un orsetto per ogni nato. Questa è stata l'iniziativa che per tutto il 2024 ha riempito con oltre un migliaio di simpatici orsetti colorati il soffitto della Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Duilio Casula.

Sabato 25 gennaio alle 10 nell'aula B del Blocco G1 della Cittadella Universitaria di Monserrato ci sarà la festa per la consegna degli "orsetti nascita" per mamme e papà che hanno scelto il Policlinico per dare alla luce i loro piccoli nel 2024.

Sono state tantissime le mamme che hanno chiesto di poter avere, come ricordo, gli orsetti con il nome dei loro piccoli. È per questo che è stato deciso di organizzare una cerimonia apposita per la consegna.

Pe tutte le future mamme invece l'appuntamento, con il corso preparto previsto per sabato 25, si sposta a sabato 1° febbraio.





