Un cagliaritano su 2 pronto a spendere 169mila euro per la casa

Pronti a sborsare sino a 169mila euro per una casa: è la disponibilità di spesa di un cagliaritano su due per l'acquisto di un immobile. Ma nel capoluogo c'è anche un 5% che può spendere da 350 a 474mila euro. E persino un residente su 100 che può arrivare sino a 629mila euro. È l'analisi condotta dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa.

Sardegna allineata alla tendenza delle grandi città con una maggiore concentrazione nella fascia di spesa più bassa, quella fino a 119mila euro. A Cagliari il 16,6% si ferma a quella cifra. Il 33% può salire sino a 169mila euro. Il 27% arriva 249mila euro e il 17% sino a 349mila euro.

In Sardegna le cifre più simili a quelle di Cagliari si registrano a Olbia: 27,5% sino a 119mila euro, il 43% sino a 169mila euro. A Oristano la disponibilità si ferma a 119mila euro per un residente su due. E lo stesso vale più o meno anche per Sassari e Tortolì.



