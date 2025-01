Liste d'attesa, Minerba responsabile unico assistenza sanitaria

Con la nomina del professor Luigi Minerba come responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria e la creazione dell'unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria, la giunta di Alessandra Todde vuole segnare una svolta per l'abbattimento delle liste d'attesa: "entriamo ora in una nuova fase operativa - spiega la presidente della Regione - Oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti nel percorso per migliorare l'efficienza del nostro sistema sanitario regionale. L'obiettivo è chiaro: ridurre i tempi d'attesa e tradurre il diritto alla salute in risultati concreti".

L'ufficio avrà il compito di monitorare i tempi d'attesa, elaborare proposte e indirizzi per le aziende sanitarie, raccogliere dati e costruire dossier per il decisore politico.

"In questo modo rafforzeremo la capacità del sistema sanitario di rispondere in modo puntuale e organizzato alle esigenze della nostra comunità - osserva - Parallelamente, stiamo lavorando per professionalizzare ulteriormente i ruoli strategici all'interno dell'unità centrale di gestione, affidandoli a esperti sanitari e amministrativi selezionati con attenzione".

Per la governatrice "non si tratta solo di una riorganizzazione tecnica, è un impegno concreto per migliorare la qualità della vita di ogni cittadino sardo. Continuo a credere che il diritto alla salute sia il pilastro fondamentale della nostra azione di governo, e il lavoro di squadra che stiamo portando avanti è la dimostrazione di questa volontà".





