Il cantante dei Tazenda Nite lascia il gruppo dopo 12 anni

Il cantante dei Tazenda Nicola Nite ha annunciato l'addio al gruppo. Dietro la decisione - come precisa lo stesso artista algherese - non c'è alcun contrasto con gli altri membri della band, ovvero Gigi Camedda e Gino Marielli, autori e fondatori insieme al compianto Andrea Parodi, con i quali Nite porta avanti il progetto musicale da 12 anni.

"Ho bisogno di una pausa. Devo ritirarmi dal ruolo di frontman - precisa Nite - coscientemente e a malincuore mi trovo a dover fare questa scelta che mai avrei pensato di dover prendere. Tutto mi costa davvero tanto e non so se mai troverò un termine per definirlo. Vi dico subito che non c'è una frattura. E di certo non litigheremo ora. Il 'problema' sono io.

Gli ultimi due anni di tour sono stati per me di una fatica strana, profonda, scoraggiante, incontrollabile, ingiustificata".

Da parte loro Camedda e Marielli sottolineano: "Rispettiamo il suo bisogno di prendersi una pausa, non se la sente più di portare avanti il suo ruolo. Abbiamo sperato fino all'ultimo che non fosse così, ma purtroppo dobbiamo annunciare la fine di un rapporto artistico favoloso, fatto di successi discografici e di concerti strepitosi".

I Tazenda parlano di annuncio doloroso dal punto di vista professionale e dell'amicizia, ma aprono le porte a un nuovo corso. "Non ci fermiamo, per senso di responsabilità verso la nostra storia e nei confronti dei nostri fan, abbiamo già al vaglio un paio di possibili soluzioni: vogliamo solo ponderarle bene. Andiamo avanti con coraggio e con un pizzico di follia, le nostre cifre stilistiche e del nostro progetto che trova la sua originalità anche nella sua continua evoluzione da 37 anni ad oggi. E con l'amore per la musica e per la nostra terra, la Sardegna, che non hanno mai smesso di animarci".



