Carceri: Domenico Arena nuovo provveditore del Dap in Sardegna

Da dicembre Domenico Giuseppe Arena è il nuovo provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna. Sostituisce il reggente Mario Antonio Galati, che ha svolto l'incarico per circa un anno dopo il settennato di Maurizio Veneziano.

Con una lunga esperienza di Educatore e Direttore d'Istituto, Arena, che era stato all'Uepe di Cagliari per qualche mese tra il 2020 e il 2021, ha rivestito il ruolo di direttore generale per l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova all'interno della Giustizia Minorile e di Comunità.

"Finalmente una buona notizia - sottolinea Maria Grazia Caligaris, presidente dell'associazione Socialismo Diritti Riforme ODV - per il sistema penitenziario isolano che, soprattutto negli ultimi anni, ha vissuto con sofferenza la scarsa continuità dei ruoli apicali del Provveditorato.

Nell'augurare buon lavoro al Provveditore Arena, Sdr auspica una sempre maggiore umanizzazione nella esecuzione penale e la valorizzazione del patrimonio delle Colonie Penali agricole".

L'associazione è convinta che "la presenza costante ed esclusiva del provveditore Arena in Sardegna, anche in considerazione del suo importante curriculum, saprà dare una significativa svolta a una realtà complessa. Il sistema penitenziario isolano ha bisogno di attenzione per poter esprimere al meglio il bisogno di equilibrio tra sicurezza e trattamento nel rispetto della funzione della pena".



