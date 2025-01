Boccata d'ossigeno per Procure Nuoro e Lanusei, 21 assunzioni

Boccata d'ossigeno per le Procure di Nuoro e Lanusei, da tempo afflitte dalla carenza di personale negli uffici giudiziari. Si è infatti conclusa con la sottoscrizione di una convenzione tra Regione Sardegna e Ministero della Giustizia l'interlocuzione avviata nell'ottobre scorso per affrontare la grave carenza di personale.

Un risultato che arriva dopo gli incontri convocati dal prefetto di Nuoro il 4 e 18 ottobre a cui hanno partecipato i rappresentanti dell'assessorato agli Affari generali e Personale della Regione, delle Procure, dei Tribunali e degli Ordini degli avvocati di Nuoro e Lanusei, con l'obiettivo di individuare soluzioni concrete e immediate per far fronte a questa emergenza. "Con questa iniziativa - spiega l'assessora Mariaelena Motzo - vogliamo affrontare due necessità: garantire il corretto funzionamento dell'Unep (Ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti) dei tribunali e delle procure e favorire l'assunzione di nuove risorse dal territorio, generando un impatto sociale positivo. Desidero ringraziare la direzione generale di Laore per essersi resa tempestivamente disponibile nella risoluzione di questa problematica".

Il nodo riguardava l'impossibilità di attingere alle graduatorie del Ministero della Giustizia per reclutare personale, una situazione che aveva spinto le istituzioni locali a richiedere il supporto diretto della Regione. Nonostante l'esistenza di un protocollo d'intesa tra Regione Sardegna e Ministero della Giustizia, firmato nel 2019, questo non era mai stato attuato a causa delle condizioni previste dall'art. 5, che attribuivano interamente alla Regione gli oneri economici per il personale assegnato.

L'assessorato quindi ha avanzato la proposta di mettere a disposizione le graduatorie del sistema Regione, in particolare quelle dell'agenzia Laore, per consentire lo scorrimento delle stesse e l'assunzione del personale necessario. Grazie a questa soluzione, le figure professionali richieste (amministrativi di categoria D e C, autisti, e personale di categoria B) potrebbero essere immediatamente reperite e assegnate agli uffici giudiziari, comprese Procure, Tribunali e l'Unep. La proposta è stata accolta favorevolmente dai rappresentanti degli uffici ministeriali, che si sono impegnati a definire i dettagli di una convenzione con la Regione per avviare le assunzioni.

Il ministero ha formalizzato la richiesta di utilizzo delle graduatorie regionali il 18 ottobre comunicando a Laore la necessità di 21 istruttori amministrativi, categoria C, livello C1. Successivamente, il 23 dicembre, l'agenzia Laore, su invito dell'assessorato degli Affari generali e Personale, ha sottoscritto la convenzione tra Regione e Ministero, che consente di procedere allo scorrimento delle graduatorie e all'assunzione di personale con contratti a tempo pieno, determinati o indeterminati, in base alle esigenze operative dei diversi uffici giudiziari.



