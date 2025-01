Aperte le iscrizioni alla scuola di cinema a Golfo Aranci

Un'opportunità unica di entrare nel mondo del cinema e della produzione, combinando creatività, educazione e formazione professionale direttamente in Sardegna: arriva a Golfo Aranci la scuola "Travel On Set" che ha aperto ufficialmente le sue iscrizioni fino al 23 gennaio per posti limitati. I partecipanti potranno apprendere da esperti di livello internazionale, con workshop, laboratori pratici e avranno la possibilità di lavorare su progetti reali.

"Travel On Set" è stato presentato nella cittadina costiera lo scorso novembre alla presenza di nomi noti del panorama cinematografico internazionale, come l'attore Francesco Montanari reso celebre dalla sua interpretazione de Il Libanese in Romanzo Criminale, l'attrice Syama Rayner e il regista premio Oscar per gli effetti visivi di Spiderman 2, Anthony La Molinara. "Siamo orgogliosi che Golfo Aranci ospiti un progetto così ambizioso e significativo, - ha commentato il sindaco Giuseppe Fasolino - non è solo una scuola di cinema, ma un'opportunità straordinaria per i nostri giovani e un modo per promuovere la nostra terra a livello internazionale. Il talento e la bellezza della Sardegna troveranno il loro palcoscenico".

"Portare il cinema anche ai giovani della Sardegna significa dare loro la possibilità di esprimere la propria creatività e costruire un futuro migliore. - ha affermato Ermelinda Maturo, fondatrice di Travel On Set - Vogliamo coltivare i talenti del domani in un ambiente che unisce formazione di qualità e innovazione. Da New York, Los Angeles e San Diego Travel On Set apre le porte ad una piccola Hollywood nel comune di Golfo Aranci". "La Sardegna diventerà un punto di riferimento per il cinema e la produzione, partendo proprio da Golfo Aranci", ha concluso Angela Bellia, co-fondatrice.

Per prendere parte all'iniziativa è possibile rivolgersi al Comune di Golfo Aranci e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.golfoaranci.ss.it sono disponibili i moduli per la presentazione della domanda di iscrizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA