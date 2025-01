Vedetta 2 Mondialpol sbarca nel Nuorese e in Ogliastra

Vedetta 2 Mondialpol spa, società di trasporto valori e vigilanza privata, ha acquisito il ramo d'azienda di La Nuova Vedetta srl per i servizi di vigilanza privata nelle province di Nuoro e Ogliastra. La sede della società appena acquisita, destinata a diventare il nuovo centro operativo in Ogliastra, è a Tortolì, città natale di Francesco Congiu, fondatore nel 1927 dell'istituto di vigilanza che poi diede origine alla Vedetta 2 Mondialpol.

Vedetta 2 Mondialpol porta in dote 44 dipendenti raggiungendo complessivamente le 580 unità. Oltre 2.400 i clienti tra servizi di vigilanza e tecnologia, trasporto e conta, vigilanza fissa e servizi fiduciari. Sei le sedi operative: Arzachena, Carbonia, Elmas, Nuoro, Sassari, Tortolì. Ventuno le pattuglie di zona su tutto il territorio sardo, 28 i furgoni per il trasporto valori.

"Con questa acquisizione si consolida la nostra posizione nella regione Sardegna - affermano Fabio e Marco Mura, presidente e vicepresidente di Vedetta 2 Mondialpol - L'obiettivo, ancora una volta, è cogliere le opportunità di crescita qualitativa tramite lo sviluppo di una presenza capillare sul territorio italiano che, ad oggi, ci vede presenti direttamente in 44 province".



