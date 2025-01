Servizio civile universale, 2300 progetti della Regione

"Grazie all'attivazione di oltre 2.300 progetti dedicati a 62.549 volontari, anche quest'anno le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni hanno la possibilità di aderire al Servizio civile universale, un'importante occasione di formazione, di crescita personale e professionale capace di stimolare i giovani alla partecipazione attiva alla vita della società". Così l'assessora regionale del Lavoro Desirè Manca porta all'attenzione dei giovani aspiranti volontari i Bandi pubblicati dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale per i quali si potranno presentare le candidature fino al 18 febbraio.

Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio da svolgere all'interno di particolari progetti. "I settori in cui i ragazzi potranno essere impegnati - ricorda l'assessora Manca - sono tanti: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale; agricoltura; promozione della pace tra i popoli e tutela dei diritti umani".

"Ai giovani volontari viene garantita e certificata - conclude l'esponente della giunta regionale - una formazione basata sulla conoscenza dei principi su cui si fonda il servizio civile universale".



