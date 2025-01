Ripartono mercoledì i collegamenti di Moby Zaza per la Corsica

Ripartirà domani, mercoledì 15 gennaio, alle 6.30 dal porto di Golfo Aranci, il traghetto Zaza della Moby che collega la Sardegna con la Corsica.

La Moby Zaza era ferma dal 7 gennaio a causa delle cattive condizioni meteo marine. Arriverà a Porto Vecchio, da dove poi riparte la sera stessa alle 18 diretta al porto di Olbia.

Nei giorni scorsi, a causa del forte vento, le autorità corse avevano ritenuto di non poter effettuare in sicurezza l'attracco della nave per la conformazione delle banchine a Porto Vecchio.





