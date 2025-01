Inps: Fava, mercato del lavoro in crescita, puntiamo sui giovani

"Il mercato del lavoro in Italia è in crescita". Lo ha confermato il presidente dell'Inps Gabriele Fava, a margine della tappa in Sardegna della presentazione del XXIII Rapporto dell'Istituto di previdenza, appuntamento organizzato a Cagliari insieme al dipartimento di Scienze economiche dell'Università del capoluogo.

"Dal rapporto - ha spiegato Fava - emerge una visione prospettica dell'Inps proiettata verso il futuro, verso i giovani. E' importante far loro maturare la consapevolezza del futuro professionale e previdenziale. Ecco perché siamo già partiti con un primo podcast significativo indirizzato proprio ai giovani realizzato da me, dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dal direttore centrale pensioni. Il messaggio che vogliamo lanciare è: ragazzi iniziate da da subito con il vostro estratto conto contributivo, prima iniziate migliore sarà il salvadanaio, migliore pensione troverete".

Secondo Fava, questo aspetto è fondamentale. "Il punto importante è iniziare da subito - ha ribadito -: prima inizi meglio è. I giovani saranno i nostri futuri clienti: più contribuenti, più contributi. Questo aiuterà ad arrivare a una sostenibilità di tutto il sistema pensionistico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA