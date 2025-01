Con Salude&Trigu un milione di euro per eventi nel nord Sardegna

La Camera di commercio di Sassari ha dato il via al settimo bando del programma Salude&Trigu, che mette a disposizione un milione di euro per finanziare eventi e manifestazioni che promuovano il territorio del nord Sardegna, i suoi prodotti e le sue tradizioni in chiave turistica e culturale.

Il nuovo bando è stato presentato oggi a Sassari dai vertici dell'ente camerale, evidenziando come il programma continui a crescere anno dopo anno, allargando sempre più la platea dei comuni partecipanti. "Salude&Trigu sta dando grandi soddisfazioni, ecco il motivo per cui quest'anno investiremo una cifra pari a un milione di euro", spiega il presidente della Camera di commercio, Stefano Visconti.

"I riscontri ci stanno dando ragione. La crescita del brand, la sua riconoscibilità attraverso gli eventi e la capacità di arricchire trasversalmente l'offerta del territorio non solo all'interno dei confini nazionali, fanno di Salude&Trigu un unicum in ambito nazionale", chiarisce il numero uno dell'ente camerale.

L'ultima edizione ha contato 87 eventi in 62 comuni e quest'anno si punta a superare questi numeri. Gli incentivi proposti dal bando sono rivolti alle Pro loco, alle fondazioni, alle associazioni culturali e imprenditoriali del nord Sardegna.

Per presentare le domande ci sarà tempo fino al prossimo 7 febbraio. I progetti relativi agli eventi saranno valutati e inseriti in una graduatoria che premierà i primi 30 con un contributo pari a 18mila euro, e i successivi, fino al settantesimo posto, con un voucher di 9mila euro. Dalla posizione 71 fino al raggiungimento del plafond, pronti 4mila euro.



