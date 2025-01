Tennis: via al torneo per guadagnare Internazionali di Roma

La lunga strada per gli Internazionali di Roma passa anche da Cagliari: via al Tennis club di Monte Urpinu da questa mattina ai primi scambi del torneo Bnl che assegna punti per il Foro Italico a maggio.

Gli iscritti sono oltre 200: per il tabellone principale bisogna aspettare qualche giorno, questa mattina sono cominciate le qualificazioni.

Il montepremi è di 23mila euro. In palio punti per la classifica che darà a 19 uomini e alle migliori 19 donne un posto nelle pre-qualificazioni di Masters 1000 e Wta 1000 della Capitale.

Già confermata la presenza di otto tennisti di categoria 2.1.

Nel maschile Alessandro Baldoni tornerà a caccia del tris (vinse anche nel 2023). Ma i rivali sono di alto livello: Tomas Gerini, Antonio Massara e Alessandro Ingarao, vincitore proprio sui campi del Tc Cagliari delle ultime tre edizioni dei campionati italiani di seconda categoria.

Fra le donne in campo la campionessa in carica Maria Isabella Serban. Dovrà vedersela con le dominatrici della classifica Anastasia Grymalska e Cristiana Ferrando, vincitrici di otto dei nove Open BNL fin qui disputati. Con loro anche Federica Di Sarra: l'anno scorso raggiunse a Roma il tabellone principale.

Per le coppie vincitrici del doppio maschile e femminile, l'accesso alle pre-qualificazioni sarà diretto. Opportunità anche per i talenti sardi delle categorie inferiori: in palio l'accesso ai campionati internazionali di terza e quarta categoria, sempre a Roma.



