Minorenni scoperti a giocare alle slot machine a Nuoro

La Polizia di Nuoro, nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore Alfonso Polverino, ha effettuato nei giorni scorsi servizi nei confronti di attività pubbliche dedicate di Video Slot.

In un caso gli agenti delle Volanti e della Divisione Polizia Amministrativa hanno accertato che in assenza del titolare diversi minori stavano giocando con le slot machine.

Al titolare è stato, pertanto, notificato il verbale di violazione amministrativa che prevede il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di 6.666,67 euro e la sanzione accessoria della sospensione per un periodo da uno a tre mesi dal registro dei proprietari, possessori e detentori degli apparecchi e terminali.

I minori sono stati affidati ai genitori.



