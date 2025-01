Il direttore d'orchestra Chauhan protagonista al Lirico Cagliari

Grande ritorno a Cagliari alla guida dell'orchestra del Teatro Lirico per Alpesh Chauhan. Il giovane direttore d'orchestra britannico, il 17 gennaio, alle 20.30 e il giorno successivo alle 19, sarà protagonista del nuovo appuntamento con la stagione concertistica.

Considerato una vera rivelazione, Alpesh Chauhan ha diretto a Cagliari sia concerti (giugno-settembre, 2016 - aprile, 2017) che opera (Turandot, marzo 2017).

Gradito ritorno al Lirico, dopo il 2022, in qualità di violino solista, anche per il russo Pavel Berman, vincitore del prestigioso Concorso Indianapolis. Il programma musicale prevede: Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, op. 77 di Johannes Brahms; Sinfonia n. 1 in La bemolle maggiore, op. 55 di Edward Elgar.

È il sesto appuntamento con la stagione di concerti in programma fino al 21 giugno. Un programma articolato su quattro concerti sinfonico-corali, tre sinfonici, uno corale e quattro cameristici. In primo piano l'orchestra e il coro del Lirico, quest'ultimo diretto da Giovanni Andreoli.



