Basket: Dinamo a Bilbao per non spegnere il sogno Europe cup

Partita decisiva per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari mercoledì sera a Bilbao (palla a due alle 20) per l'Europe cup: la squadra di coach Markovic è costretta a vincere per riscattare la sconfitta 89-91 subita all'andata e per tenere aperto il discorso qualificazione al turno successivo.

I sassaresi, nelle prime tre gare del gruppo L, hanno rimediato altrettante sconfitte e se vogliono continuare il percorso in Europe cup devono vincere le restanti tre partite.

Dopo Bilbao dovranno affrontare al PalaSerradimigni i due club francesi Portel e Cholet puntando solo alla vittoria.

Impresa non facile sia per la qualità degli avversari, a partire dalla favorita Bilbao mercoledì sera, sia per il momento complicato che sta attraversando Sassari, reduce da tre sconfitte di fila tra Lba e competizione europea e da una catena di infortuni senza fine.

L'ultimo forfait in ordine di tempo è quello del play statunitense Bibbins, costretto a stare fuori sabato a Trapani e in dubbio per la trasferta spagnola.

Coach Markovic cercherà di recuperarlo fino all'ultimo istante, e in caso di indisposizione sarà costretto a chiedere ancora una volta gli straordinari ad Alessandro Cappelletti.

I biancoblu sperano anche che il neo acquisto Gazi recuperi la piena forma dopo essere sceso in campo debilitato da virus influenzali nelle ultime due partite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA