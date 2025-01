Gli aeroporti di Olbia e Alghero connessi da un'autostrada in fibra ottica

I due scali aeroportuali di Olbia e Alghero sempre più vicini grazie ad un accordo tra le società di gestione Geasar e Sogeaal e Siportal, player nazionale nel campo delle telecomunicazioni e trasmissione dati in fibra ottica, proprietario dell'hub digitale Data Center Gallura a Olbia.

Un'innovativa infrastruttura, composta da un esclusivo link in fibra ottica che grazie ad un cavo lungo 150 chilometri che connette direttamente le piattaforme informatiche dei due scali, permette di garantire i più alti standard per ridurre la dispersione ottica e migliorare la trasmissione su lunghe distanze. Una "autostrada dei dati" che, oltre ad abilitare la condivisione delle informazioni tra l'aeroporto Olbia Costa Smeralda e quello di Alghero Riviera del Corallo, permette un miglioramento dei processi produttivi e operativi grazie ad una diffusione del segnale che consente a tutti gli utilizzatori la fruizione di una connettività a 1 Gbps da qualunque punto degli scali.

"Da oggi i sistemi informatici dei due aeroporti lavoreranno insieme in tempo reale come un unico complesso tecnologico.

Siamo felici di poter collaborare con Siportal, certi di poter ricavare da questa partnership benefici in termini di efficienza e cultura digitale", ha affermato Silvio Pippobello, Ad di Geasar e Sogeaal. Così gli scali di Olbia e Alghero guardano al futuro e puntano a diventare un punto di riferimento nazionale per l'integrazione tecnologica e la sostenibilità operativa.

"Questa collaborazione - ha dichiarato Francesco Saluta, Ceo di Siportal - dimostra come le tecnologie di ultima generazione possano trasformare le infrastrutture critiche, migliorando la qualità dei servizi e supportando la crescita economica e turistica della Sardegna".



