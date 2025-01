Via libera progetto messa in sicurezza ex Arsenale La Maddalena

E' stato consegnato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dello specchio acqueo dell'ex Arsenale militare di La Maddalena.

Un risultato atteso da più di dieci anni che arriva con l'accordo stralcio firmato nei giorni scorsi, preceduto dalla delibera della giunta regionale del 13 novembre 2024, con cui il Comune di La Maddalena, la Regione Sardegna e il consorzio Research si sono accordati per l'immediata consegna del progetto esecutivo con oneri a carico della Regione.

Un passaggio cruciale - evidenzia la Regione - che consentirà di poter dare avvio alla fase esecutiva dell'intervento di bonifica. "Un risultato che mette la parola fine ad anni di stallo e di attesa per un'opera necessaria - commenta la presidente Alessandra Todde - in pochi mesi siamo riusciti a sbloccare una situazione che per anni era stata dimenticata.

Questa è un'area dall'alto valore ambientale che richiede tutto il nostro sforzo perché d'ora in poi sia fruibile nella sua integrità e bellezza".

La risoluzione bonaria della vertenza impegna la Regione a sostenere i costi del progetto esecutivo già a suo tempo presentato al Comune di La Maddalena dal consorzio Research.

Adesso si potrà dare avvio alla fase esecutiva dell'intervento.

Tenuto conto del preminente interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e di bonifica del sito, l'obiettivo ora è chiudere l'accordo entro la fine di gennaio e partire subito dopo con i lavori.

Passaggio intermedio sarà la rinuncia da parte dell'impresa alla risoluzione del contratto e alla domanda risarcitoria, con l'impegno dell'amministrazione regionale a confermare il consorzio Research come attuatore materiale dei lavori di bonifica.



