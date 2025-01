Meno delitti nella provincia di Oristano, 136 arresti nel 2024

Centotrentasei arresti e 1.039 denunce. E poi 915 servizi di ordine pubblico con l'impiego complessivo di oltre 1.800 militari, sia del Comando provinciale sia del nono Battaglione Carabinieri "Sardegna" di Cagliari, in particolare durante le proteste contro i trasporti delle pale eoliche al Porto industriale di questa estate.

Sono alcuni numeri dell'attività del Comando provinciale di Oristano. Si registra una diminuzione del 3% dei delitti denunciati (1904 nel 2024 contro i 1962 del 2023). Lotta anche alle truffe agli anziani con gli autori rintracciati e fermati nei porti sardi mentre si stavano imbarcando nei traghetti.

Tra le operazioni più importanti, a febbraio, una sventata rapina a una banca a Santa Giusta, con l'arresto di uno degli autori all'interno dell'istituto e del complice già imbarcato sul traghetto a Cagliari per scappare in "continente".

Nel bilancio anche tre arresti eseguiti a seguito delle indagini su una rapina a un ufficio postale di Ollastra nel dicembre 2023 e altri sette arresti eseguiti tra luglio per un tentato omicidio. Ancora, in agosto, con un arresto eseguito in poche ore a seguito di un omicidio avvenuto di notte a Santa Giusta.

In merito all'attività antidroga, i militari del Comando provinciale, con il supporto dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna" e dell'undicesimo Nucleo Carabinieri Elicotteri di Elmas, nel 2024 ci sono stati 38 arresti, 60 denunce, 87 segnalazioni per detenzione di stupefacente per uso personale.

Sequestrati inoltre 691 chili di marijuana, quattro estese piantagioni di parecchie migliaia di piante di cannabis indica, due chili di cocaina.



