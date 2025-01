Sulcis, Urso convoca tavoli ad hoc Eurallumina e Sider Alloys

Venendo incontro alle richieste dei sindacati, anche nazionali, e della Regione Sardegna il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato i tavoli specifici sulle crisi industriali di Eurallumina e Sider Alloys. La riunione su Eurallumina si terrà lunedì 20 gennaio alle 15 a Palazzo Piacentini, mentre quella su Sider Alloys è in programma giovedì 30 alle 13, sempre al Mimit. A entrambi gli incontri parteciperanno i rappresentanti della Regione, delle aziende e delle organizzazioni sindacali.

I due tavoli seguiranno la riunione già convocata dallo stesso Urso per il 17 gennaio con la Regione "per proseguire il necessario confronto istituzionale in merito ai dossier industriali dell'area", fa sapere il ministero. A quest'ultima parteciperanno, oltre ai rappresentanti regionali, anche i delegati del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali.

