Scoppia incendio in casa a Bosa, quattro famiglie evacuate

Momenti di paura nella tarda mattinata a Bosa per un incendio scoppiato in una casa in via Venezia.

Quattro le abitazioni evacuate in via precauzionale, durante le operazioni di spegnimento. Sul posto è subito giunta una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer, e a supporto anche la squadra del Distaccamento di Cuglieri, l'autoscala e l'autobotte dal Comando di Oristano, oltre al funzionario tecnico dal Comando di Nuoro per il coordinamento.

Le fiamme, originate presumibilmente dalla cucina, sono state contenute al solo appartamento dove è iniziato l'incendio. Le squadre hanno lavorato a lungo per domare il rogo, la bonifica e la messa in sicurezza del sito.

Sul posto anche i carabinieri di Bosa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA