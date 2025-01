Rogo in casa a S.Teresa Gallura, in salvo famiglia con neonato

Attimi di paura a San Pasquale, frazione di Santa Teresa Gallura, dove questa notte un incendio ha provocato ingenti danni a un'abitazione all'interno della quale si trovava una famiglia con un neonato.

Intorno alla mezzanotte i vigili del fuoco di Arzachena sono stati stati allertati dalla centrale operativa. Il loro intervento repentino ha consentito di risparmiare dalle fiamme la camera da letto e le abitazioni confinanti. Non risulta nessun ferito e anche le condizioni del piccolo sono buone.

Si indaga per capire le cause del rogo che ha comunque provocato danni all'edificio. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Santa Teresa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA