Portovesme, cassa integrazione prorogata sino ad aprile 2025

Boccata d'ossigeno per i lavoratori della Portovesme srl dello stabilimento del Sulcis dopo lo stop della linea di produzione dello zinco prima di Natale. Oggi c'è stato l'incontro con il ministero del Lavoro alla presenza delle organizzazioni sindacali, azienda, Confindustria ed assessorato al lavoro per la ratifica dell'accordo sugli ammortizzatori sociali. Sono stati confermati ulteriori 4 mesi di cassa integrazione straordinaria a rotazione per gli operai, ossia sino ad aprile 2025.

"Nasce da subito la necessità di pensare a strumenti che guardano al futuro nei diversi scenari possibili", fa sapere, in una nota, la Rsu della Portovesme srl.



