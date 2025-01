Moby, traghetto per la Corsica fermo per maltempo. Riparte il 12

Nessun problema tecnico per le mancate partenze della Moby Zaza dalla Sardegna per la Corsica. Il traghetto, spiega la compagnia di navigazione, è fermo a Olbia dal 7 gennaio a causa delle cattive condizioni meteo marine. Per effetto del forte vento da ovest con raffiche di circa 40 km/h, le autorità corse hanno ritenuto di non poter effettuare in sicurezza l'attracco della nave per la conformazione delle banchine a Porto Vecchio. La ripresa del collegamento è prevista per domenica 12.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA